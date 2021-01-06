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Конференция католических епископов Литвы изменила свою позицию и решила пока не возобновлять службы в присутствии верующих, сообщил в среду архиепископ-митрополит Вильнюсский Гинтарас Грушас.
Gintaras Grušas
Gintaras Grušas
© DELFI / Josvydas Elinskas

"С учетом нынешней ситуации мы приняли решение пока не возобновлять службы в костелах в присутствии верующих", - сообщил Г. Грушас во время дистанционной пресс-конференции.

По его словам, в костелах по-прежнему будет действовать порядок, введенный в середине декабря.

Во вторник Конференция католических епископов Литвы заявила, что со следующего понедельника, 11 января, возобновляются публичные службы с верующими.

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