"С учетом нынешней ситуации мы приняли решение пока не возобновлять службы в костелах в присутствии верующих", - сообщил Г. Грушас во время дистанционной пресс-конференции.
По его словам, в костелах по-прежнему будет действовать порядок, введенный в середине декабря.
Во вторник Конференция католических епископов Литвы заявила, что со следующего понедельника, 11 января, возобновляются публичные службы с верующими.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне (137)
Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях...
Конференция епископов Литвы изменила позицию – решила не возобновлять публичные службы (3)
Конференция католических епископов Литвы изменила...
Шимоните: тенденции в ситуации с COVID-19 будут видны через 2 недели (2)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дает...
Премьер-министр Литвы о подсчете смертей НЦОЗ: не знаю, можно ли скомпрометировать себя еще больше (24)
Во время дискуссии об управлении пандемии...
Покидающим санаторий Belorus работникам предлагается финансовая помощь (14)
Работникам белорусского санатория Belorus ("Беларусь") в...