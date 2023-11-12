Кондитер отказался от хороших предложений и вернулся в Байсогалу: не деньги главное

У близких Шимкунаса было кафе в Байсогале Pas Zitą, поэтому с малых лет его интересовала эта сфера.
"Что касается кондитерского дела, то все началось с пирогов в школе, потом я стал учиться. Учился в Каунасском промышленно-торговом центре, потом – стажировался в Дании.
Когда я вернулся из Дании, уже на второй день мне предложили прийти на собеседование в один известный развлекательный комплекс, меня приняли на работу", – рассказал он.
"Через год я поступил учиться на повара и уехал на стажировку в Венгрию", – рассказал Шимкунас.
Вернувшись назад, он приехал домой.
"В 2022 году в Байсогале мы открыли отдельный кондитерский цех, назвали его "Магазин десертов шефа", в нем я и работаю", – рассказал Шимкунас.
Он не скрывает, что поступают предложения, ему предлагают хорошую зарплату, но: "Не деньги главное".
"Я хотел иметь свой бизнес. Думал, так работать будет легче, но я ошибался", – сказал кондитер.
"В своем бизнесе работа никогда не кончается. Ты думаешь о заказах на выходные, кому надо позвонить, что согласовать. Раньше это было мое хобби, сейчас для разрядки я занимаюсь сельским хозяйством", – рассказал Шимкунас.
По его словам, изделия его кондитерской обычно покупают на свадьбы, дни рождения, другие праздники в усадьбах.
"Если что-то хотят купить на месте, это можно сделать в кафе", – прибавил он.
"Сейчас около 80% заказов - для свадеб", – сказал он, заметив, что мода на свадебные торты меняется.
"Недавно готовил на свадьбу "Медовый" торт", – сказал он.
Самый большой приготовленный им торт был 4-этажный весом 12 кг.