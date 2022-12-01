Эту информацию Lrt.lt подтвердила представитель концертного зала Compensa Габия Лидите. Она сказала, что решение было принято с учетом рекомендаций МИД Литвы, который указал на неоднозначную репутацию исполнительницы и ее неблагонадежность.

"Организаторы предлагают людям, которые купили билеты, поменять их на билеты на концерт Андрюса Мамонтоваса "Иной мир. Рождество" в декабре в Шяуляе", – сказала Лидите.

Напомним, что на прошлой неделе МИД Литвы сообщил, что планирует включить в список нежелательных лиц популярную в России украинскую певицу Светлану Лободу. После этой информации была остановлена продажа билетов на концерты исполнительницы, однако в субботу продажи были возобновлены. Министр культуры Симонас Кайрис на прошлой неделе сказал, что эта исполнительница представляет угрозу, но МИД указал, что не видит объективных причин для включения Лободы в список нежелательных лиц.

МИД Литвы на прошлой неделе заявлял, что Лобода будет включена в список нежелательных лиц, поэтому не сможет приехать в Литву. На выходных сама исполнительница заявила, что никакого запрета нет, ее концерт состоится.

"Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию. На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся", – писала она.

В минувшую пятницу организаторы концертов Лободы в Литве приостановили продажи билетов и указали, что выясняют ситуацию. Однако в субботу продажа билетов была возобновлена.

"Продажа билетов возобновлена. Мероприятия состоятся в установленные дни. Организатор получил официальное уведомление о том, что исполнителя не включат в список нежелательных в Литве лиц", – сообщается на платформе.

Комментируя ситуацию, МИД 28 ноября отметил, что у него нет юридических оснований для включения Лободы в список нежелательных лиц.

Кайрис сказал, что, по его мнению, исполнительница представляет угрозу своей прежней позицией по России.

"Однозначно – всегда представляет (риск – BNS). Поскольку, если иметь в виду и Литву, что касается войны, понимая, сколько у нас украинцев, естественно этот вопрос не должен умалчиваться", – сказал он.