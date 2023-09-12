Компенсации за отопление в этом году получит меньше людей: какие изменения ждут

За соответствующие поправки во вторник проголосовал 91 депутат, 9 было против, 20 воздержались.

Депутат Андрюс Багдонас высказался за поправки. Он сказал, что цены на энергоресурсы снизились, поэтому надо упразднить компенсации для тех, которые могут заплатить за отопление.

Он заметил, что компенсацию получали даже люди, у которых есть по несколько квартир, а это несправедливо.

"Надо уменьшить круг получателей компенсации. Компенсацию должны получать те, у кого недостаточно доходов, кому трудно заплатить за услугу. Помощь должна быть целевой и направленной на тех, кто в ней нуждается", – сказал Багдонас.

Рита Тамашунене была против изменений: "Посмотрите на название проекта. В нем сказано, что помощь выделяют тем, у кого недостаточно средств, мы говорим о приближении отопительного сезона. Неясно пока, какими будут цены. Я думаю, пока инфляция высокая, надо сохранить сроки до конца отопительного сезона".