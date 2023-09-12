Компенсации за отопление в этом году получит меньше людей: какие изменения ждут

За соответствующие поправки во вторник проголосовал 91 депутат, 9 было против, 20 воздержались.
Депутат Андрюс Багдонас высказался за поправки. Он сказал, что цены на энергоресурсы снизились, поэтому надо упразднить компенсации для тех, которые могут заплатить за отопление.
Он заметил, что компенсацию получали даже люди, у которых есть по несколько квартир, а это несправедливо.
"Надо уменьшить круг получателей компенсации. Компенсацию должны получать те, у кого недостаточно доходов, кому трудно заплатить за услугу. Помощь должна быть целевой и направленной на тех, кто в ней нуждается", – сказал Багдонас.
Рита Тамашунене была против изменений: "Посмотрите на название проекта. В нем сказано, что помощь выделяют тем, у кого недостаточно средств, мы говорим о приближении отопительного сезона. Неясно пока, какими будут цены. Я думаю, пока инфляция высокая, надо сохранить сроки до конца отопительного сезона".
Депутат Томас Томилинас согласился с тем, что сейчас делают шаг назад, а случаи, когда компенсации получали владельцы двух и более квартир - скорее исключение, чем правило.
Депутат Альгирдас Сисас пошутил, что денег в бюджете не хватает, а вот выплаты хотят платить: "Был кризис, нужны были быстрые решения. Человек существо социальное, поэтому берет, сколько ему дают. Мы не такие, что не берем, когда нам не нужно. Хочу напомнить, что такой порядок действовал 20 лет. Мы - не Швейцария".
В июне 2020 года парламент принял поправки к закону, согласно которым, при назначении компенсаций учитывали только доходы, но не принимали во внимание имущество жителей, получающих компенсации. Это было связано с последствиями коронавируса, потом действие закона продлили из-за высоких цен на энергоресурсы.
В соответствии с новыми поправками, с 1 сентября 2023 года при назначении компенсации за отопление и денежной социальной помощи будут оценивать и имущество просителя компенсации и членов его семьи, живущих вместе с ним.
Надеются, что такой порядок позволит назначать компенсации тем людям, которые больше всего в них нуждаются.