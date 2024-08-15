Компания Vilniaus vandenys реализует в столице сеть питьевых фонтанчиков с бесплатной водой

Кулеры с водой, подключенные к Вильнюсскому водопроводу, уже установлены в столичном центре детского и юношеского досуга, Вильнюсском доме учителей, культурном центре Новой Вильни, поликлиниках Антакальнис и Шешкине, больнице Вилкпеде и больнице М. Марцинкявичюса. До конца года питьевые фонтанчики будут установлены в Каролинишкес, Вильнюсской городской клинической больнице и в поликлинике в Науйойи-Вильня
„Сеть кулеров с питьевой водой в организациях, предоставляющих общественные услуги, является значимой инициативой в области устойчивого развития – она помогает формировать здоровые привычки, использовать больше воды и сокращать использование пластика. Экологичные способы, предлагаемые жителям и гостям города, чтобы освежиться высококачественной вильнюсской водой, добываемой из глубоких скважин, способствуют нашему стремлению создать зеленый город, став в следующем году Зеленой столицей Европы“, — говорит Адомас Бужинскас, директор администрации Вильнюсского муниципалитета.
Кулеры с водой устанавливаются в тех помещениях больниц, поликлиник и домов культуры, где принимается больше всего посетителей: коридорах и вестибюлях. Устройства имеют просторную зону для наполнения воды, куда удобно наполнять водой чашки и более вместительные емкости. Кроме того, посетители и сотрудники организаций смогут наслаждаться не только холодной, но и горячей водой.
„С тех пор, как мы начали внедрять в городе сеть питьевых фонтанчиков с бесплатной питьевой водой, мы постоянно наблюдаем, как меняются привычки вильнюсцев при ее использовании. В этом году опрос общественного мнения, проведенный по нашему заказу показал, что четверо из десяти вильнюсцев всегда или обычно берут с собой многоразовую бутылку для питья, выходя из дома. Наша цель – дать возможность жителям города и его гостям пользоваться чистой питьевой водой в надежных и экологически чистых условиях, способствовать ответственному потреблению“, – говорит Мартинас Аугайтис, директор отдела обслуживания клиентов компании Vilniaus vandenys, которая оборудовала сеть установок с питьевой водой.
В общественных местах города Вильнюса также действуют 40 постоянных питьевых установок, еще 8 мобильных питьевых установок меняют свое местоположение в летний период в зависимости от потока прохожих. Надежные и простые в использовании кулеры для воды Vilniaus vandenys установлены в любимых местах встреч вильнюсцев, в крупнейших столичных парках и местах отдыха. Перечень уличных питьевых фонтанчиков, установленных в общественных местах города, можно найти на интерактивной карте.
Более ста школ столицы также установили кулеры с питьевой водой, целью которых является пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.
По словам М.Аугайтиса, сеть водных установок, действующая в столице уже пятый год, зарекомендовала себя успешно и становится все более популярной. За летний сезон 2023 года вильнюсцы и гости города выпили 3,8 млн. стаканов воды. Отказ от такого количества воды в пластиковой упаковке предотвратил попадание в атмосферу 125 тонн парникового газа CO2. Большую часть воды пили из питьевых кулеров, установленных в спортивных и развлекательных общественных местах.