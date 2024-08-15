Компания Vilniaus vandenys реализует в столице сеть питьевых фонтанчиков с бесплатной водой

Кулеры с водой устанавливаются в тех помещениях больниц, поликлиник и домов культуры, где принимается больше всего посетителей: коридорах и вестибюлях. Устройства имеют просторную зону для наполнения воды, куда удобно наполнять водой чашки и более вместительные емкости. Кроме того, посетители и сотрудники организаций смогут наслаждаться не только холодной, но и горячей водой.

„С тех пор, как мы начали внедрять в городе сеть питьевых фонтанчиков с бесплатной питьевой водой, мы постоянно наблюдаем, как меняются привычки вильнюсцев при ее использовании. В этом году опрос общественного мнения, проведенный по нашему заказу показал, что четверо из десяти вильнюсцев всегда или обычно берут с собой многоразовую бутылку для питья, выходя из дома. Наша цель – дать возможность жителям города и его гостям пользоваться чистой питьевой водой в надежных и экологически чистых условиях, способствовать ответственному потреблению“, – говорит Мартинас Аугайтис, директор отдела обслуживания клиентов компании Vilniaus vandenys, которая оборудовала сеть установок с питьевой водой.