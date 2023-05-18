Компания в Литве предлагает своим работницам "менструальный отпуск"

"Работницы Manilla сейчас смогут выбирать, как им удобнее работать во время менструаций: взять оплачиваемый выходной, работать из дома или работать меньше в этот день. Гендиректор компании Эгле Вайтекунайте-Шюшкене сказала, что это позволит избежать перегорания женщин на работе и будет способствовать созданию здорового общества.

"В современном мире растет проблема перегорания женщин, которая тесно связана с идеей, что надо работать с 9 до 17 ч. с понедельника по пятницу по модели созданной в ритме мужских гормонов, действующих 24 часа в сутки. У женщин цикл меняется в течение месяца.

Мы отказались от соблюдения этого цикла и вынуждены заново искать ответы на важные вопросы: как сбалансировать гормональную систему, как должным образом питаться и др.", – сказала гендиректор Dermofaktorius Вайтекунайте-Шюшкене.

Она обратила внимание на то, что сейчас много говорят о равенстве прав мужчин и женщин, но это не значит, что мужчины и женщины должны быть одинаковыми.

В компании Dermofaktorius работают 40 человек, из них 36 - женщины.