Компания Telia сообщает о блокировке 2,6 млн. звонков мошенников

"Мошенники могут выдавать себя за представителей вашего банка и информировать о том, что вашему счету угрожает опасность, чтобы ее избежать, вас просят предоставить важные данные, открывающие доступ к счету. Они могут выдавать себя за работников Налоговой инспекции, просить обновить контактную информацию - предоставить персональные данные, адрес. Могут выдавать себя за полицейских и требовать заплатить штраф. Иными словами, фантазии мошенников нет границ, но цель у них всегда одна – присвоение чужих данных и перевод денег", – сказал Бучинскас.