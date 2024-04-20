Компания Telia сообщает о блокировке 2,6 млн. звонков мошенников

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Компания Telia за первые три месяца 2024 года заблокировала 2,6 млн. атак, направленных против литовских абонентов мобильной связи. Защищать клиентов компании помогает автоматическая система фильтрации поддельных мобильных номеров (spoofing), которая блокирует звонки мошенников, представляющихся работниками банков, известных компаний и даже государственных учреждений, пишет портал madeinvilnius.lt.

"В декабре прошлого года мы первыми внедрили автоматизированную систему распознавания фальшивых звонков, уже в первые сутки было пресечено 10 000 таких звонков. С тех пор объемы блокируемых звонков только растут, это показывает эффективность системы. К сожалению, пока нет 100-процентной защиты от таких атак из-за границы, поскольку операторы могут действенно блокировать только звонки на номера своей сети, да и сами мошенники постоянно ищут новые пути", – сказал представитель Telia Витаутас Бучинскас.

Он прибавил, что компания очень серьезно относится к данной проблеме и в будущем намерена принять дополнительные меры для защиты клиентов.

"это не только вопрос нашего риска, но и вопрос социальной ответственности и устойчивости", – заметил Бучинскас.

До внедрения превентивных мер с атаками мошенников сталкивались практически все жители Литвы.

"Мошенники могут выдавать себя за представителей вашего банка и информировать о том, что вашему счету угрожает опасность, чтобы ее избежать, вас просят предоставить важные данные, открывающие доступ к счету. Они могут выдавать себя за работников Налоговой инспекции, просить обновить контактную информацию - предоставить персональные данные, адрес. Могут выдавать себя за полицейских и требовать заплатить штраф. Иными словами, фантазии мошенников нет границ, но цель у них всегда одна – присвоение чужих данных и перевод денег", – сказал Бучинскас.

Согласно статистике, в первом квартале 2024 г. система Telia блокировала 2,6 млн. звонков мошенников, это 1/10 всех звонков в сети Telia. Такое количество звонков вручную остановить невозможно.

Эффективность системы подтверждает и тот факт, что мошенники меняют тактику. Telia уже фиксировала ни один случай, когда мошенники имитировали не литовские номера, а номера, напоминающие шведские, например +46 8600 00 000 или +46 0600 00 000.

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