Компания Telia сообщает о блокировке 2,6 млн. звонков мошенников

"В декабре прошлого года мы первыми внедрили автоматизированную систему распознавания фальшивых звонков, уже в первые сутки было пресечено 10 000 таких звонков. С тех пор объемы блокируемых звонков только растут, это показывает эффективность системы. К сожалению, пока нет 100-процентной защиты от таких атак из-за границы, поскольку операторы могут действенно блокировать только звонки на номера своей сети, да и сами мошенники постоянно ищут новые пути", – сказал представитель Telia Витаутас Бучинскас.
Он прибавил, что компания очень серьезно относится к данной проблеме и в будущем намерена принять дополнительные меры для защиты клиентов.
"это не только вопрос нашего риска, но и вопрос социальной ответственности и устойчивости", – заметил Бучинскас.
До внедрения превентивных мер с атаками мошенников сталкивались практически все жители Литвы.
"Мошенники могут выдавать себя за представителей вашего банка и информировать о том, что вашему счету угрожает опасность, чтобы ее избежать, вас просят предоставить важные данные, открывающие доступ к счету. Они могут выдавать себя за работников Налоговой инспекции, просить обновить контактную информацию - предоставить персональные данные, адрес. Могут выдавать себя за полицейских и требовать заплатить штраф. Иными словами, фантазии мошенников нет границ, но цель у них всегда одна – присвоение чужих данных и перевод денег", – сказал Бучинскас.
Согласно статистике, в первом квартале 2024 г. система Telia блокировала 2,6 млн. звонков мошенников, это 1/10 всех звонков в сети Telia. Такое количество звонков вручную остановить невозможно.
Эффективность системы подтверждает и тот факт, что мошенники меняют тактику. Telia уже фиксировала ни один случай, когда мошенники имитировали не литовские номера, а номера, напоминающие шведские, например +46 8600 00 000 или +46 0600 00 000.