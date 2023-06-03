Компания, спилившая вековой дуб в Вильнюсе, планировала убрать еще одно дерево

3 июня компания распространила сообщение, в котором информирует о намерении инвестировать в арбористические исследования и выяснить, можно ли пересадить растущий на ул. Цейкиню каштан. Это дерево, по данным компании, растет над канализационными трубами, которую надо реновировать.

"Мы понимаем, насколько ценным это дерево стало в последние дни для общины, поэтому мы берем на себя инициативу и готовы дополнительно инвестировать в сохранение каштана", – сказано в сообщении компании.

"О своем намерении сегодня мы письменно информировали муниципалитет, пригласили их экспертов участвовать в исследовании", – указала компания Rinktinės NT.

Компания уверяет, что просит отозвать поданную 19 мая заявку на получение разрешения на спиливание каштана. В связи с возможностью пересадки каштана компания обратилась и в Литовскую ассоциацию арбористов. В команде экспертов должны быть не только специалисты по корневой системе и кроны дерева, но и биолог, орнитолог. Исследование продлится несколько недель.

Если выяснится, что каштан можно пересадить, Rinktinės NT намерена обращаться в американскую компанию, которая подготовит проект работ. Процедура пересадки займет от 9 месяцев до 1,5 лет. В сообщении компании сказано, что муниципалитет свою позицию в вопросе каштана пока не представил, а согласно детальному плану, это дерево подлежало вырубке.

Напомним, что 20 мая в центре Вильнюса, на ул. Цейкиню, без разрешения муниципалитета был спилен вековой дуб. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас назвал такие действия Rinktinės NT вандализмом и подтвердил, что у застройщика не было разрешения на вырубку дерева. Муниципалитет предъявил компании штраф на сумму 141 000 евро.

Эти действия прокомментировал и президент страны Гитанас Науседа, назвав их варварским выпадом.

Застройщик Rinktinės NT утверждает, что корневая система наносила вред дождевой канализации.

Директор компании Таави Ояла 29 мая в своем комментарии сказал, что до конца не было оценено, насколько дерево важно для общины и всего вильнюсского общества.