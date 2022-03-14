Компания предлагает работу 30 украинцам, компенсирует расходы на проживание

Глава Baltic Virtual Assistants Анжей Рынкевич сказал, что предлагают следующие позиции: финансовый учет, работа в сфере ИТ, места для инженеров, аналитиков данных, работа в сфере цифрового маркетинга, продаж.

По словам Рынкевича, в будущем количество позиций должно расшириться – компания ранее сообщала, что планирует в ближайшие три года привлечь больше 150 работников.

"Наша компания предлагает широкий спектр услуг, поэтому мы можем предложить работу специалистам в разных сферах. Кроме того, мы будем говорить с нашими зарубежными партнерами и предложим им варианты более быстрого расширения числа рабочих мест в Литве. Надеемся, что благодаря предоставлению рабочих мест беженцам, мы не только дадим им финансовую основу, но и вернем чувство безопасности", – сказал он.

Рынкевич заметил, что беженцам также предоставят компенсации за жилье и другую необходимую помощь. Он прибавил, что новые работники получат возможность посещать необходимые курсы, им предоставят все необходимые для работы средства, предоставят все социальные гарантии.

Он рассказал, что общение в их компании идет на английском языке, поэтому проблем с коммуникацией возникнуть не должно.

Рынкевич акцентировал, что работники необязательно должны жить в Литве: "Часть наших работников работает удаленно, находясь в других странах. Поэтому, если люди решат вернутся в Украину или уедут в другую страну, они смогут продолжить работать у нас".

В компании Baltic Virtual Assistants сейчас работает около 150 человек.