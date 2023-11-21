Компания "Литовские железные дороги" на прошлой неделе отклонила 855 заявок на перевозку грузов

Сообщается, что с 13 по 19 ноября компания LTG Cargo отклонила заявки на перевозку 513 вагонов с легковыми автомобилями, 152 вагона с нефтью и нефтепродуктами, 148 вагонов с химическими и минеральными удобрениями, 20 вагонов с металлическими грузами и 22 вагона с другими грузами.

По данным компании, на прошлой неделе LTG Cargo также получила 465 заявок на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами.

После оценки соблюдения применяемых компанией принципов санкционного контроля и риска нулевой терпимости на прошлой неделе было одобрено 357 заявок на перевозку грузов.

Однако 27 заявок были отклонены, еще по 81 заявке решение будет принято после детальной оценки данных, предоставленных клиентами.