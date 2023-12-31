Компания Ignitis просит жителей декларировать показания счетчиков до конца года

Декларировать показания счетчиков на электричество должен 1 млн. клиентов Ignitis, у которых пока нет умных счетчиков, передающих данные автоматически. Это надо сделать не позже, чем в последний день месяца, а также перед сменой тарифов.

Поскольку 1 января 2023 г. меняется часть тарифа, за которую отвечает Государственная служба регулирования энергетики, все клиенты должны декларировать показания счетчика на электричество до 23:59:59 ч. 31 декабря.

Если это не сделать в уходящем году, то за электричество придется платить дороже, уже по новым тарифам.

Ignitis отмечает, что клиентам, которые производят электричество, и клиентам, которые пользуются умными счетчиками, ничего делать не надо.

По закону, потребители должны декларировать данные счетчиков на газ до конца каждого месяца, а в декабре или перед сменой тарифа это надо делать обязательно.