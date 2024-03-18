Компания Ignitis предупреждает: мошенники рассылают сообщения о задолженности

Информацию о мошенниках компания Ignitis получила от своего клиента, который не поверил мошенникам и информировал об их деятельности центр обслуживания клиентов.

В смс-сообщении сказано о задолженности, указан номер счета, на который требуют перевести долг, угрожают в случае неуплаты передать информацию коллекторам.

Ignitis напоминает, что не рассылает клиентам сообщения с указанием номера счета. Клиентам в случае получения таких смс-сообщений рекомендуется сначала проверить информацию на сайте e.ignitis.lt или позвонить по номеру +37061121802.

Компания напоминает, что во всех случаях важно обратить внимание на название отправителя сообщения, смс-сообщения должны быть от Ignitis, а не с какого-то номера. Важно обращать внимание на грамотность сообщения - мошенники пишут с ошибками. А главное – не переводить никакие деньги, пока вы не проверите информацию.