Компания Ignitis предупреждает: мошенники рассылают сообщения о задолженности

 
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Kaip sukčiai iš žmonių geba išvilioti pinigus? („Shutterstock“ ir ELTA / Andrius Ufartas nuotr.)
Kaip sukčiai iš žmonių geba išvilioti pinigus? („Shutterstock“ ir ELTA / Andrius Ufartas nuotr.)

Компания Ignitis информирует жителей о том, что мошенники от ее имени рассылают ложные сообщения о задолженности. Представители компании просят клиентов проявлять бдительность.

Информацию о мошенниках компания Ignitis получила от своего клиента, который не поверил мошенникам и информировал об их деятельности центр обслуживания клиентов.

В смс-сообщении сказано о задолженности, указан номер счета, на который требуют перевести долг, угрожают в случае неуплаты передать информацию коллекторам.

Ignitis напоминает, что не рассылает клиентам сообщения с указанием номера счета. Клиентам в случае получения таких смс-сообщений рекомендуется сначала проверить информацию на сайте e.ignitis.lt или позвонить по номеру +37061121802.

Компания напоминает, что во всех случаях важно обратить внимание на название отправителя сообщения, смс-сообщения должны быть от Ignitis, а не с какого-то номера. Важно обращать внимание на грамотность сообщения - мошенники пишут с ошибками. А главное – не переводить никакие деньги, пока вы не проверите информацию.

Пока у компании нет информации о пострадавших от такого вида мошенничества.

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