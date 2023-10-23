Компания группы "Литовские железные дороги" успешно выполнила тестовые рейсы в Эстонии

"Расширяясь на западные рынки, мы видим потенциал для соединения со странами Северной Европы, поэтому стремимся создать для клиентов еще более выгодные условия для переноса своих грузоперевозок с автомобильного транспорта на железнодорожный. Ожидается, что новые логистические решения для перевозки грузов на новых рынках будут способствовать укреплению более устойчивого и эффективного железнодорожного сообщения как между странами Балтии, так и между Северной и Западной Европой", – говорит руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.