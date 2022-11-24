"Мы как всегда следим за разными метеоисточниками, готовимся к самому худшему сценарию. Некоторые прогнозы показывают, что сегодня в Вильнюсе после обеда пойдет снег, который будет идти с небольшими перерывами до воскресного дня. Другие синоптики сообщают о гололеде", – писали представители компании Grinda.

Они рассказали, что предпримут.

"Мы готовимся к интенсивной работе в выходные. Уже сейчас заполняем грузовики солью, песком. Начинаем превентивную посыпку дорог: когда снег падает на посыпанные улицы, он сразу же начинает таять. В зависимости от интенсивности осадков будем посыпать дороги повторно. Если снега будет много, будем чистить улицы.

Мы распределяем технику по опорным пунктам. Основные базы - Вилкпеде, Виршулишкес, Новая Вильня, но мы можем использовать для дежурства и здания на ул. Жалюю яжеру, а также в Вайдотай. Разделяем улицы по приоритетам. В Вильнюсе около 2000 улиц и 1707 присматривает муниципалитет, за другие отвечает Литовская дирекция автомобильных дорог, жилтоварищества и дачные товарищества, строительные компании, другие юридические или физические лица. Когда идет снег, в первую очередь чистим и посыпаем 580 улиц, по которым ходит общественный транспорт, а потом занимаемся оставшимися 1127 улицами", – указали представители компании Grinda.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Будьте готовы к тому, что вечером заторы могут быть больше, чем накануне", – информируют представители Grinda.