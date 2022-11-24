aA
Муниципальная компания ЗАО Grinda в четверг сообщила, что готовится к снежным выходным.
Ankstyvas rytas snieguotose Vilniaus gatvėse
Ankstyvas rytas snieguotose Vilniaus gatvėse
© DELFI / Julius Kalinskas

"Мы как всегда следим за разными метеоисточниками, готовимся к самому худшему сценарию. Некоторые прогнозы показывают, что сегодня в Вильнюсе после обеда пойдет снег, который будет идти с небольшими перерывами до воскресного дня. Другие синоптики сообщают о гололеде", – писали представители компании Grinda.

Они рассказали, что предпримут.

"Мы готовимся к интенсивной работе в выходные. Уже сейчас заполняем грузовики солью, песком. Начинаем превентивную посыпку дорог: когда снег падает на посыпанные улицы, он сразу же начинает таять. В зависимости от интенсивности осадков будем посыпать дороги повторно. Если снега будет много, будем чистить улицы.

Статьи по теме:
Холода понемногу уходят: двое суток жителей Литвы ждет опасное явление
Зимняя погода из Литвы не уйдет, будет холодно и ветрено

Мы распределяем технику по опорным пунктам. Основные базы - Вилкпеде, Виршулишкес, Новая Вильня, но мы можем использовать для дежурства и здания на ул. Жалюю яжеру, а также в Вайдотай. Разделяем улицы по приоритетам. В Вильнюсе около 2000 улиц и 1707 присматривает муниципалитет, за другие отвечает Литовская дирекция автомобильных дорог, жилтоварищества и дачные товарищества, строительные компании, другие юридические или физические лица. Когда идет снег, в первую очередь чистим и посыпаем 580 улиц, по которым ходит общественный транспорт, а потом занимаемся оставшимися 1127 улицами", – указали представители компании Grinda.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Будьте готовы к тому, что вечером заторы могут быть больше, чем накануне", – информируют представители Grinda.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Новый прогноз: осадки прекратятся, но морозы не уйдут

Во вторник днем в Литве будет облачно с прояснениями.

Grinda: мы приложили все усилия, чтобы взять под контроль сложные дорожные условия

После того, как в пятницу в социальных сетях возникло...

TOP новостей

Morgana Danielė

Депутат зарегистрировала поправку к закону о сексе без согласия: наказание в виде 3 лет лишения свободы

Представитель правящей Партии свободы Моргана Даниэле...

МИД Литвы: популярная в России певица Лобода будет включена в список нежелательных лиц

Популярная в России украинская певица Светлана...

Херсонский депутат: есть большой общественный запрос на то, чтобы предатели понесли ответственность

Херсон официально деоккупирован уже почти две недели....

Вердикт парламента: торговцам придется взимать плату за тонкие полиэтиленовые пакеты

24 ноября парламент Литвы ввел запрет на бесплатную...

Парламент Литвы запретил публично демонстрировать сигареты, узаконил табачные магазины

Парламент Литвы запретил публично демонстрировать...