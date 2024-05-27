Компания Ekologistika признана виновной по делу о возгорании шин в Алитусе в 2019 году

Представитель Алитусского суда Юргита Урбавичюте сообщила Elta, что обе компании оштрафованы на полмиллиона евро каждая.
500 тыс. евро придется заплатить Ekologistika и столько же – Vivatrans.
Суд признал руководителя Ekologistika Юозаса Циценаса и обе компании виновными в уничтожении имущества и причинении значительного имущественного ущерба по неосторожности.
Ю. Циценас приговорен к лишению свободы на срок 3 года и 3 месяца, исполнение приговора было отсрочено на 2 года.
Иск Департамента охраны окружающей среды о возмещении ущерба был частично удовлетворен, и Департаменту охраны окружающей среды от Ю. Циценаса, компаний Ekologistika и Vivatrans присуждена компенсация имущественного ущерба в размере 1 млн 385 тыс. 385 евро.
Суд полностью удовлетворил гражданский иск гражданского истца ЗАО Gamybos parkas о возмещении имущественного ущерба, от Ю. Циценаса, компаний Ekologistika и Vivatrans компании Gamybos parkas присуждено 1 млн 597 тыс. 240 евро.
Иск Каунасской окружной прокуратуры был частично удовлетворен и от Ю. Циценаса, компаний Ekologistika и Vivatrans государству присуждено 4 млн 262 тыс. 503 евро.
В ночь на 16 октября 2019 года на предприятии по переработке шин Ekologistika в Алитусе произошел крупный пожар, который был потушен только через 10 дней.