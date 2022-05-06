На данный момент в здании работает отделение Lietuvos Caritas и Литовского красного креста. В скором времени к ним присоединятся "Спасите детей" и "Продовольственный банк", а также другие организации. Они сюда переедут из нынешнего центра регистрации беженцев, находящегося на ул. Минтес. Помещения им предоставят минимум до конца лета. Многие партнеры объединили свои силы и сделали неиспользуемое здание пригодным для работы организаций. Компания Servico привела здание в порядок, убрала его, Vilniaus vandenys бесплатно поставляет воду, "Вильнюсские теплосети" – отопление, а Ignitis – электричество.

"В военное время все мы стараемся делать то, что можем, чтобы помочь Украине и ее людям. Обстоятельства сложились так, что у нас есть большое неиспользуемое здание, пригодное для эксплуатации, мы ждем, когда выдадут разрешение на его эксплуатацию. Мы предложили его неправительственным организациям. Это прекрасный пример, как можно использовать здание в переходный период в иных целях", – сказал гендиректор EIKA Домас Даргис.