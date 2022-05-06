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Компания EIKA предоставила помогающим украинцам неправительственным организациям помещения в районе Жверинас. Здание на ул. Блинджю, 24А, понемногу становится центром, в котором беженцы могут получить психологическую помощь, временное жилье и еду. Кроме того, здесь в здании площадью 4500 кв. м им выдают благотворительную помощь - гигиенические принадлежности и самые необходимые вещи (одежду, предметы домашнего обихода, вещи для детей), пишет madeinvilnius.lt.
Karo pabėgėliai Ukrainoje
Karo pabėgėliai Ukrainoje
© AFP / Scanpix

На данный момент в здании работает отделение Lietuvos Caritas и Литовского красного креста. В скором времени к ним присоединятся "Спасите детей" и "Продовольственный банк", а также другие организации. Они сюда переедут из нынешнего центра регистрации беженцев, находящегося на ул. Минтес. Помещения им предоставят минимум до конца лета. Многие партнеры объединили свои силы и сделали неиспользуемое здание пригодным для работы организаций. Компания Servico привела здание в порядок, убрала его, Vilniaus vandenys бесплатно поставляет воду, "Вильнюсские теплосети" – отопление, а Ignitis – электричество.

"В военное время все мы стараемся делать то, что можем, чтобы помочь Украине и ее людям. Обстоятельства сложились так, что у нас есть большое неиспользуемое здание, пригодное для эксплуатации, мы ждем, когда выдадут разрешение на его эксплуатацию. Мы предложили его неправительственным организациям. Это прекрасный пример, как можно использовать здание в переходный период в иных целях", – сказал гендиректор EIKA Домас Даргис.

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