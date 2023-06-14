Эти поправки к закону поступят на рассмотрение в зал пленарных заседаний Сейма, они будут рассмотрены в срочном порядке.
Если парламент одобрит предложенные поправки к закону, возможностью изучения литовского языка могли бы воспользоваться и украинцы, бежавшие от войны в Литву и после марта текущего года.
По словам председателя комитета Юстаса Джюгялиса, в настоящее время возможность изучать литовский язык есть только у тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве, действительный не менее одного года. А для украинцев, бежавших от войны, виды на жительство действуют до 4 марта следующего года.
"В настоящее время возможности изучения литовского языка ограничены для тех украинцев, которые прибыли в Литву после 4 марта 2023 года, и чей вид на жительство будет действовать менее одного года. Предлагаю отказаться от этих положений и сделать возможным изучение иностранцами нашего государственного языка вне зависимости от срока вида на жительство в Литве", - говорит председатель парламентского Комитета по социальным делам и труду Ю. Джюгялис.
Член Сейма социал-демократ Альгирдас Сисас на заседании комитета поинтересовался, предусмотрело ли Министерство социальной защиты и труда на это средства.
Директор Службы занятости при Министерстве социальной защиты и труда Инга Балнаносене заверила, что финансирование предусмотрено и на него будут выделены европейские средства и средства из государственного бюджета.
А. Сисас также поинтересовался, почему речь идет только о приезжающих в Литву украинцах, хотя сюда приезжают и другие иностранцы.
"Закон будет применяться ко всем, но акцент на украинцах, так как на данный момент их прибыло много", - пояснил Ю. Джюгялис.
В 2022 г. по направлению Службы занятости литовский язык учили 93 украинца, а с 1 января по 31 мая 2023 г. – 299 украинцев. Всего в Литву прибыло около 40 тыс. украинцев трудоспособного возраста.
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