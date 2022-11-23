За проголосовали 6 членов комиссии, против – 1, воздержались 2 парламентария.
В законопроекте предусматривается, что штрафы за хранение небольшого количества препаратов из конопли без намерения их распространения составляют от 30 до 250 евро, если лицо задержано с этими веществами впервые. Между тем, к лицам, повторно задержанным с этими веществами, будет применен штраф в размере от 250 до 400 евро.
Производство, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или отправка конопли без цели его продажи или распространения в настоящее время наказывается штрафом, арестом или лишением свободы на срок до двух лет. Лишение свободы по УК не применяется, если количество вещества небольшое, по рекомендациям Минздрава – до 5 грамм.
Хранение конопли с целью распространения наказывается лишением свободы на срок от 2 до 8 лет. За большое (>500 г) или очень большое количество (>2500 г) наказание увеличивается до 8-10 и 10-15 лет соответственно. Согласно действующей судебной практике, совместное использование самокрутки марихуаны уже является распространением, и если человек делится самокруткой с несовершеннолетним, ему может грозить от 3 до 12 лет лишения свободы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Родители мечутся по аптекам в поисках лекарств: ведомства признают, что некоторых препаратов в Литве не хватает
В Литве сложилась внеочередная ситуация: в аптеках нет...
Шокирующее интервью литовца, который 156 дней воевал в Украине: россияне приходят с идеей не только убивать
Когда почти девять месяцев назад Россия напала на...
У экономиста плохие новости: вскоре цены на продукты в Литве станут выше, чем в Испании, Нидерландах и Великобритании
В Литве за год цены на продукты питания и...
Эфир Delfi: оцениваем бюджет Литвы и смотрим новый клип "Ногу Свело!"
С экономистом Александром Изгородиным оцениваем...
Задержание Диавары вызвало бурю в парламенте: это была вызвавшая шок спецоперация
Задержание Живиле Диавары вызвало бурю и в парламенте...