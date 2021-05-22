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С начала пандемии в Литве Комиссия по установке нанесенного пациентам ущерба получила 24 жалобы в связи с заражением коронавирусом пациентов больниц, сообщает Минздрав.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

"Решения приняты по 14 заявкам, но нанесенный ущерб не оценен", – сказала представитель Минздрава Лина Зимницкене. По ее словам, у министерства нет данных, обращались ли после этого жители в суд.

По словам Зимницкене, в случае заражения коронавирусом обычно просят возместить ущерб на сумму "от нескольких сотен до 100 000 евро".

Председатель комиссии, глава Литовского форума пациентов Ева Дрегвене сказала, что чаще всего обращаются люди, у которых член семьи скончался от коронавируса. По ее словам, больше всего жалоб поступило в связи с теми больницами, где было больше очагов.

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"Насколько помню, это была Вильнюсская клиническая больница, Клайпедская университетская больница", – сказала Дрегвене.

Обращение в эту комиссию - первый шаг в деле возмещения ущерба.

С января 2020 года в Литве упрощен порядок выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный в медучреждении. Пациентам и их близким больше не надо самим доказывать, что их здоровью был нанесен вред.

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