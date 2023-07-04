Комиссия по языку требует убрать двуязычные таблички в Вильнюсском районе

Администрация муниципалитета получила требования инспекции в мае этого года. В документе было указано убрать двуязычные таблички в деревнях Белишкес и Ажулауке.

Инспекция указала, что двуязычные таблички - это нарушение закона.

Глава инспекции Аудрюс Валотка сказал, что инспекция получила жалобы в связи с двуязычными названиями в эти деревнях.

"(…) недавно был прецедент. Пока мэром была госпожа Мария Рекст, мы получили жалобу, что около Лаворишкес есть название на польском языке. Мы потребовали удались его, но муниципалитет обратился в суд и проиграл дело во всех инстанциях, сейчас случай идентичный", – заметил он.

"Это правовой нигилизм и разбазаривание бюджетных денег, ведь за суды надо платить", – отметил Валотка.

Инспекция обратилась к мэру Роберту Духневичу и потребовала убрать польские названия до 1 июля 2023 года. Муниципалитет подал жалобу Комиссию по административным спорам.