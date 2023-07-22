22 июля 2023 г. 09:07

Комиссия по спорам упразднила указания Инспекции по языку: польские названия могут остаться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Audrius Valotka
Audrius Valotka
ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.
21 июля Литовская комиссия по административным спорам упразднила указание главы Государственной инспекции по языку Аудрюса Валотки убрать названия двух деревень на польском языке.

В постановлении комиссии сказано, что распоряжение, которое Валотка выслал муниципалитету Вильнюсского района, касающееся упразднения названий деревень Белишкес (Bieliszki) и Ажулауке (Orzełówka), необоснованное.

"Инспекция по языку в своем распоряжении должным образом не обосновала, почему признала эти надписи публичными и официальными. Тот факт, что таблички с названиями стоят у обочины дороги, не делает их публичными и официальными", – указала комиссия.

Комиссия также отметила, что инспекция не привлекла к расследованию нарушения мэра Вильнюсского района, поэтому не обеспечила объективность процедуры принятия административного решения.

В пресс-релизе сообщается, что решение Комиссии по спорам в течение месяца может быть обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде.

Ранее, 20 июля, глава Государственной инспекции по языку Аудрюс Валотка сказал, что польские названия деревень Белишкес и Ажулауке – Bieliszki и Orzełówka – должны быть сняты. По его словам, эти названия не только отмечают исторически оккупированную территорию, но и нарушают законы Литвы.

"Это Литва, здесь действуют литовские законы, не должно быть никаких польских топонимов. Все. (…) В Литве могут быть только литовские топонимы. Это регламентирует закон о литовском языке, это общеевропейская практика", – сказал LRT Валотка.

"Хотел бы литовский народ, чтобы польскими названиями маркировали оккупированную зону? И называли это традиционными надписями? Я с этим не согласен. (…) Это оккупированная зона, где проходила жестокая полонизация. Отмечать всю эту территорию польскими названиями – я думаю, противостояние будет сильным", – сказал глава инспекции.

Напомним, что Государственная инспекция по языку обязала муниципалитет Вильнюсского района убрать польские названия деревень Bieliszki и Orzełówka. Однако муниципалитет выступает против и обратился в комиссию по административным спорам, ссылаясь на установки конвенции в защиту прав нацменьшинств.

Однако Валотка сказал, что в Литве эта конвенция не действует.

"Литовские суды уже высказались по этому поводу, конвенция - это документ вроде декларации, пока ее установки не перенесены в нашу законодательную базу, суды ею не руководствуются", – заметил он.

"Это обычной для восточной Литвы, Вильнюсского, Шальчининкского района юридический нигилизм. Они знают, что это незаконно, например, Вильнюсский район только что проиграл такое же дело в суде, оно касалось названия Gmina Lawaryszki. Только что проиграли одно дело и обращаются в суд с другим таким же", – сказал Валотка.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии