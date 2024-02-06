Комиссия по национальной безопасности обсудит пути снижения угроз от передвижения граждан через госграницу с Беларусью

"На заседании Комиссии по безопасности будут консолидированно рассматриваться предложения учреждений относительно снижения рисков и угроз, связанных с перемещением людей и товаров через литовско-белорусскую границу", – сообщил агентству ELTA главный советник Национального центра кризисного управления Дарюс Бута.

Заседание КНБ должно было состояться на прошлой неделе, однако оно было перенесено. Тогда Elta поинтересовалась, будет ли комиссия рассматривать вопрос о закрытии одного или нескольких пунктов пропуска на границе.

Все же тогда Д. Бута от ответа воздержался, подчеркнув, что есть различные предложения.

С середины августа прошлого года временно закрыты пограничные пункты с Беларусью – Шумскас и Тверечюс.