В пресс-релизе сообщается, что Министерство науки, образования и спорта предложило облегчить процесс обучения детям, которые сталкиваются с проблемами при удаленном обучении на дому.

Предлагают создать условия для обучения таких детей в школах и обеспечения нуждающихся бесплатным питанием. Организовать это должны администрации муниципалитетов. Если в среду правительство одобрит это предложение, то часть детей вернется в школы.

По данным министерства, речь идет о 25 000 детей. Около половины из них получают бесплатное питание в школах.

Обсуждается также возможность возвращения к контактному обучению учеников выпускных классов. Начальное и среднее обучение планируют продолжать по смешанной программе, обучение в профтехучилищах и вузах - удаленно, за исключением практических занятий.

Кроме того, планируют создать условия для общения двух домашних хозяйств, если они состоят из одиноких людей - "пузырей взаимопомощи".

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что ограничение перемещения между муниципалитетами остается эффективным способом пресечения распространения болезни. Интенсивность движение на дорогах страны снизилось на 73% – это средний показатель за 10 дней. В январе полиция развернула 16 200 транспортных средств, проверила больше 900 человек, которые должны находиться в изоляции. Движение между муниципалитетами ограничено до 31 января.