Комиссия по десоветизации рекомендует четырем муниципалитетам убрать советские памятники

"Памятник советским воинам в Таураге, (...) два обелиска в Купишкском муниципалитете, в деревнях Падембис и Труленай, должны быть демонтированы. А также мемориальные доски советским военным Второй мировой войны в Шимонисе и Купишкисе не отражают объективную правду, поэтому их надо демонтировать и заменить текстами с объективной оценкой истории", – сказал председатель комиссии Витас Карчаускас.
Комиссия не предлагает убирать памятник советским воинам в Игналине, однако рекомендует убрать с него советские символы и необъективный текст.
Кроме того, комиссия предлагает убрать с обелиска советским воинам в Мажейкяйском районе запрещенные советские символы.
"С обелиска в Мажейкяй предлагается убрать запрещенные советские символы – звезды – и заменить необъективный текст", – сказал Карчаускас.
Комиссия также рекомендует поменять названия улиц Колукечу, Саломеи Нерис, Людаса Гиры и Пятраса Цвирки в Мажейкяйском районе, в Седе и Тиркшляй.
Карчаускас указал, что комиссия не рекомендует менять названия деревень Навасёлкос и Новасёлкос в Молетском районе, поскольку эти названия деревни получили в XIX веке.
Напомним, что с 1 мая 2023 года в Литве вступил в силу закон о десоветизации. Его применяют в отношении лиц, символов, информации, пропагандирующих тоталитарный и авторитарный режимы и их идеологии.
Принятый в декабре 2023 года парламентом Литвы закон позволяет убирать из общественных пространств символы тоталитаризма и авторитаризма – памятники, другие мемориальные объекты, названия улиц, площадей и др. объектов.