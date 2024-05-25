Комиссия по десоветизации рекомендует четырем муниципалитетам убрать советские памятники

"Памятник советским воинам в Таураге, (...) два обелиска в Купишкском муниципалитете, в деревнях Падембис и Труленай, должны быть демонтированы. А также мемориальные доски советским военным Второй мировой войны в Шимонисе и Купишкисе не отражают объективную правду, поэтому их надо демонтировать и заменить текстами с объективной оценкой истории", – сказал председатель комиссии Витас Карчаускас.