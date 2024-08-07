Комиссия по десоветизации не решила вопрос Шкирпы, памятник Саломее Нерис предлагают передать в музей

„Вопрос Шкирпы перенесли на завтра, сегодня не успели“, – сказал Карчаускас.

Комиссия обсуждала этот вопрос и раньше, но тогда этому помешал вопрос его увольнения с поста советника главы Центра исследования геноцида жителей Литвы и сопротивления.

6 августа стало известно, что Карчаускаса во второй раз увольняют с этой должности.

„Я понимаю, что это и есть ваша цель – приостановить или остановить процесс десоветизации“, – сказано в обращении Карчаускаса к главе центра Арунасу Бубнялису.

По его словам, было решено, что памятник Нерис преследует идеологические цели.