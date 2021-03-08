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Правительственная Комиссия по чрезвычайному положению 8 марта обсудит возможное разрешение на перемещение между муниципалитетами.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Мы готовимся к ослаблению режима ограничения движения между муниципалитетами, поэтому должны хорошо обсудить и подыскать подходящие модели, чтобы в муниципалитетах с неплохой ситуацией не выросла заболеваемость", – сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

На прошлой неделе она упомянула, что ситуация с COVID-19 отличается в зависимости от муниципалитетов, поэтому комиссия намерена обсудить план того, как смягчения будут зависеть от ситуации в муниципалитете.

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По словам министра, это означает, что послабления могут вводиться в разных муниципалитетах в разное время.

Билотайте упоминала, что во время обсуждения ослабления мобильности надо говорить о возможности удваивания масштабов тестирования.

Напомним, что карантин в Литве продлен до 31 марта 2021 г включительно. Ограничение мобильности между муниципалитетами действует до 15 марта.

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