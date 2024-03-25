Комиссар Шальчининкского района лишен прав за превышение скорости

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Andžejus Grudinskis
Andžejus Grudinskis
ФОТО: Šalčininkų r. sav. nuotr.
Комиссар Шальчининкского района Анджей Грудинский превысил скорость на 50 км/ч. Его на месяц лишили прав и дали штраф в размере 225 евро.

"Был такой факт", – подтвердил Delfi заместитель главы Литовской дорожной полиции Альгимантас Петронис.

Нарушение было зафиксировано в воскресенье ночью на ул. Жирню в столице.

По его словам, Грудинский был наказан за нарушение 6 ч. 416 ст. Кодекса административных нарушений - превышение скорости больше чем на 50 км/ч.

"Был назначен штраф в размере 225 евро, водитель на месяц был лишен прав", – сказал Петронис.

"Жаль, что фиксируются сотни, тысячи таких нарушений, жаль, что это делает наш коллега", – прибавил он.

За такое нарушение полагается штраф в размере 450-550 евро. Комиссару назначили штраф в размере 225 евро, это значит, что он согласился с фактом нарушения и искренне сожалел о содеянном.

Отдел коммуникации Комиссариата Вильнюсского округа информировал, что Грудинский сейчас находится в отпуске.

Это не первый раз, когда комиссар Шальчининкского района попадает в подобные ситуации.

Delfi в апреле прошлого года писал, что Грудинский нарушил ПДД и получил штраф в размере 60 евро, который обжаловал в Верховном суде Литвы, он пытался доказать, что не нарушал ПДД, несмотря на то, что при обгоне пересек сплошную линию, и было видео с места происшествия.

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