Комиссар Шальчининкского района лишен прав за превышение скорости

"Был такой факт", – подтвердил Delfi заместитель главы Литовской дорожной полиции Альгимантас Петронис.
Нарушение было зафиксировано в воскресенье ночью на ул. Жирню в столице.
По его словам, Грудинский был наказан за нарушение 6 ч. 416 ст. Кодекса административных нарушений - превышение скорости больше чем на 50 км/ч.
"Был назначен штраф в размере 225 евро, водитель на месяц был лишен прав", – сказал Петронис.
"Жаль, что фиксируются сотни, тысячи таких нарушений, жаль, что это делает наш коллега", – прибавил он.
За такое нарушение полагается штраф в размере 450-550 евро. Комиссару назначили штраф в размере 225 евро, это значит, что он согласился с фактом нарушения и искренне сожалел о содеянном.
Отдел коммуникации Комиссариата Вильнюсского округа информировал, что Грудинский сейчас находится в отпуске.
Это не первый раз, когда комиссар Шальчининкского района попадает в подобные ситуации.
Delfi в апреле прошлого года писал, что Грудинский нарушил ПДД и получил штраф в размере 60 евро, который обжаловал в Верховном суде Литвы, он пытался доказать, что не нарушал ПДД, несмотря на то, что при обгоне пересек сплошную линию, и было видео с места происшествия.