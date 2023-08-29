Комиссар полиции о похищенном ребенке: сейчас добиваются лишь одного

В понедельник Пожела сказал LNK, что Литва прилагает усилия для того, чтобы вернуть похищенного ребенка.
"По последним нашим данным, уехавший из Литвы человек является гражданином двух стран - России и Литвы. На том основании, что мужчина является гражданином России, россияне не намерены возвращать его в Литву. Это касается отца девочки, но вопрос возвращения ребенка сейчас решается", – сказал генкомиссар.
Он отметил, что подозреваемый в похищении ребенка в поле зрения полиции до сих пор не попадал.
Пожела сказал, что полиция была бессильна, когда человек оказался на территории России.
"Мы получили информацию о похищенном ребенке, вернее, о ребенке, которого отец вовремя не вернул матери, когда младенец с отцом уже был в России, естественно, что действия полиции были бесплодными, но сразу же начались контакты с СОГГ, начато расследование и все необходимые процедуры.
Сейчас, как я упоминал, основной вопрос - удастся ли нам договориться с РФ о передаче ребенка", – сказал генкомиссар.
Россия должна была завести дело о незаконном пересечении границы, было ли это сделано, неизвестно.
"Такие процедуры, они должны были это сделать, но, как я упоминал, позиция РФ или доктрина такова, что они своих граждан не выдают другим странам. Поэтому в данном случае мы можем столкнуться с проблемой выполнения процессуальных действий, в связи с рассмотрением дела в суде, участием человека в суде", – сказал Пожела.
Как сообщил Департамент полиции, в воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.
В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
В воскресенье СОГГ обратилась к пограничникам Калининградской области с просьбой в кратчайшие сроки организовать встречу по поводу передачи ребенка и его возвращения матери. По словам литовских пограничников, российские должностные лица сообщили, что ребенок в безопасности и о нем позаботились. Однако, как говорилось ранее, российские пограничники не видят оснований для передачи мужчины и его дочери Литве.
"Российские пограничники подтвердили факт пересечения границы, а также указали в ответе, что задержанный отец ребенка является гражданином России, поэтому, по их мнению, оснований для выдачи нет", – в понедельник сообщил представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.