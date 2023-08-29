Комиссар полиции о похищенном ребенке: сейчас добиваются лишь одного

Сейчас, как я упоминал, основной вопрос - удастся ли нам договориться с РФ о передаче ребенка", – сказал генкомиссар.

"Мы получили информацию о похищенном ребенке, вернее, о ребенке, которого отец вовремя не вернул матери, когда младенец с отцом уже был в России, естественно, что действия полиции были бесплодными, но сразу же начались контакты с СОГГ, начато расследование и все необходимые процедуры.

Пожела сказал, что полиция была бессильна, когда человек оказался на территории России.

Он отметил, что подозреваемый в похищении ребенка в поле зрения полиции до сих пор не попадал.

"По последним нашим данным, уехавший из Литвы человек является гражданином двух стран - России и Литвы . На том основании, что мужчина является гражданином России, россияне не намерены возвращать его в Литву . Это касается отца девочки, но вопрос возвращения ребенка сейчас решается", – сказал генкомиссар.

В понедельник Пожела сказал LNK , что Литва прилагает усилия для того, чтобы вернуть похищенного ребенка.

"Такие процедуры, они должны были это сделать, но, как я упоминал, позиция РФ или доктрина такова, что они своих граждан не выдают другим странам. Поэтому в данном случае мы можем столкнуться с проблемой выполнения процессуальных действий, в связи с рассмотрением дела в суде, участием человека в суде", – сказал Пожела.

Как сообщил Департамент полиции, в воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.

В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.