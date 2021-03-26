Комиссар Паланги: если вы сегодня приехали в Палангу, лучше покинуть ее до 24.00 ч.

Посты будут установлены в 5 местах: в Паланге на ул. Кретингос, в Немирсете, около аэропорта, у дороги на Дарбенай и в Швянтои. На вопрос будут ли посты стоять все 11 дней, комиссар ответил, что это будут решать с учетом ситуации.
"Сейчас мы обсудили вопрос ближайших выходных, в эти выходные посты точно будут, вопрос следующей недели будем решать после выходных – может оставим, а может посты будут стоять в определенные часы, когда активнее поток", – сказал Будгинас.
"Как я говорил, запрет вступает с полуночи. Значит, все, кто по закону не может находиться в Паланге, после полуночи не могут здесь пребывать. Если вы сегодня приехали в Палангу, лучше вам до 24 ч. покинуть ее, иначе станете "нелегалами", вас могут наказать", – продолжил комиссар.
DELFI напоминает, что карантин в Литве будет действовать до 30 апреля, включительно.
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