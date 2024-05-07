Комендантский час в Вильнюсе и Каунасе не отразится на жителях

Однако он отмечает, что во время комендантского часа будут установлены блокпосты, на которых водителей или пешеходов могут останавливать военные или полицейские и попросить предъявить личные документы.

"Там, где будут блокпосты с сотрудниками полиции, будет проводиться процедура, очень похожая на обычные рейды дорожной полиции, когда все транспортные средства на дороге останавливаются, могут останавливать и пешеходов, но только с целью проверки документов, возможно, в исключительных случаях могут проверять содержимое автомобиля, но направление движения жителей никак не изменится и они смогут двигаться дальше, как после обычного полицейского рейда, после предъявления документов", - сказал Д. Сухоцкис радио LRT во вторник утром.