Командующий ВС Литвы о 13 января: сегодня можно понять, что было бы, если бы мы не завоевали свободу

Командующий Литовской армии Вальдемарас Рупшис сказал, что если бы не смелость защитникам свободы в тот день, то скорее всего, страна оказалась бы в такой ситуации, как сейчас Украина.

"Сегодня, оценивая то, что мы сделали в январе 1991 года, я склонен поднять вопрос, что было бы, если бы было? Мы сейчас ясно видим, что происходит в Украине. И было бы так страшно, как сейчас в Украине. Это наша решимость, наша смелость, желание обрести свободу победили все. Мы сейчас свободны, процветаем, все любим нашу родину Литву", – сказал Рупшис.

"Сегодня мы, наверное, можем понять, что было бы, если бы мы тогда не завоевали свободу. Мы бы говорили здесь, скорее всего, на другом языке. Было бы страшно, как сейчас в оккупированной части Украины", – прибавил он.

В церемонии принимал участие и министр обороны Арвидас Анушаускас. Он выразил надежду на то, что, как события 1991 года показали, так и этот год докажет, что свободные народы невозможно поработить.

"Прошло 30 лет, но в центре Европы по-прежнему умирают люди от руки агрессора. Оккупанты все еще пытаются вернуться в свободные страны, поработить свободные народы. Но как показал 1991 год, так и этот год покажет – свободные народы невозможно поработить", – сказал министр.

Торжественные церемонии зажжения костров состоялись в Вильнюсе на площади Независимости, у телебашни и у здания ЛРТ.

В церемонии также участвовали президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и другие политики.

Церемония на площади Независимости:

Церемония у телебашни:

Церемония у здания ЛРТ:

13 января в Литве отмечают День защитника отечества. В январе 1991 года правление СССР пыталось, применив военную силу, свергнуть законную власть, которая 11 марта 1990 г. объявила о независимости страны.

Во время этих действий агрессора погибли 14 человек, больше 800 получили разные ранения. Советским военным удалось захватить телебашню и здание ЛРТ, однако они не рискнули напасть на Верховный совет-Восстановительный сейм, который охраняли тысячи людей.