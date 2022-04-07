Рупшис сказал, что Россия стягивает свои силы к Украине, поэтому угроза для Литвы снизилась, правда, вероятность конфликта сохраняется. Однако, что произошло бы в случае реальной опасности? Пошли бы люди защищать родину с оружием в руках? Такой вопрос журналисты LNK задавали прохожим.

"Мне кажется, каждый обязан защищать свою страну, свой народ", – сказал LNK один мужчина.

Другой заметил, что он пацифист, он против войны: "Тогда, наверное, придется уехать".

"Что бы я делал – я служил в советской армии, мне плохого ничего не сделали. Ничего, ничего со мной не сделали", – сказал другой собеседник.

Один мужчина сказал, что каждый мужчина обязан защищать свою страну. И не только мужчина, но и женщина, отмечают журналисты LNK, женщины могут бороться не с оружием в руках, а иным способом.

"Я бы помогла всем, чем могу. Может, не напрямую с оружием в руках, но точно чем могла бы, тем и помогала бы", – сказала собеседница LNK.

"Я видела, как украинки, даже старшего возраста, носят мешки с песком. Я могла бы готовить еду", – заметила другая.

Встреченная девушка сказала, что каждый должен защищать свою страну, но когда люди напрямую сталкиваются с угрозой, они могут вести себя по-разному.

Режиссер Агне Заланскайте сказала, что литовцам есть чему поучиться.

"Я видела украинцев в 2014 году и сейчас, могу сказать, что мы должны быть честными перед собой и сказать, что нам до такой готовности защищать страну, какая сегодня есть в Украине, еще надо совершенствоваться, расти", – сказала она.

LNK цитирует результаты опроса, заказанного порталом 15min. Его провела компания Norstat LT. Результаты опроса показали, что 52% участников опроса сказали, что защищали бы Литву, если надо -и с оружием в руках.

Командарм Рупшис сказал, что такая решимость литовцев вдохновляет и мотивирует.

"Меня радует позиция жителей, что государство надо защищать, такой высокий процент показывает, что у армии будет большой резерв, большая поддержка", – сказал он.

Рупшис призывает не забывать что мы - страна НАТО, но те, кто хочет защищать родину, всегда могут обратиться к армии.

Согласно опросу, 39% участников опроса сказали, что защищали бы Литву, но без оружия.

"Я ничего не умею, поэтому не знаю, что мог бы делать с оружием", – сказал один мужчина.

По данным LNK, около 80% литовцев готов так или иначе участвовать в сопротивлении, а не бежать и не сдаваться. Родившийся в Украине Микола сказал LNK, что думал, что результат будет лучше.

"Я считаю, должно быть 90%. Люди наверное не согласны жертвовать своей жизнью ради такого. Большинство людей эгоисты. Для меня это актуальный вопрос, я этнический украинец, поэтому для меня это важно", – сказал он.

По данным LNK, процент тех, кто намерен защищать Литву среди военнообязанных еще выше. Но Рупшис представил другой пример.

"Проценты показывают одно, а факты - другое. Например, когда резервистов приглашают на повторные учения, приходят, чтобы обновить свои знания, немногие", – сказал командарм.

МО Литвы предлагает увеличить число призывников.

"Отбор сейчас такой, что мы призываем около 75% всех молодых людей, которые могут служить", – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, армия не может функционировать без резерва, число призывников предлагают увеличить до 4400.