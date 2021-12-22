Напомним, фракция состояла из семи человек. Ее возглавляет бывший гендиректор порта и экс-кандидат в мэры Арвидас Вайткус.
В своем обращении они заявили, что хотят представлять интересы горожан — это задача номер один. У группы А. Вайткуса больше нет желания работать под флагом СКЗЛ и нести ответственность за действия партии. По их словам, это шаг вперед.
Заявление в ходе заседания горсовета зачитал мэр Витаутас Грубляускас.
Фракция СКЗЛ работала в оппозиции. Это вторая по численности группа депутатов в горсовете.
Градоначальник, в свою очередь, зачитав сообщение, заявил, что вскоре политики должны сообщить, в каком статусе они продолжат работать дальше. Они могут остаться в оппозиции, но при желании могут присоединиться к правящей коалиции.
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