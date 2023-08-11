Команда Навального объявила всемирную акцию "Путин — убийца" в день отравления Алексея Навального

"Путин — убийца. Каждый день его руками совершаются убийства тысяч невиновных украинцев. Путин не терпит конкуренции, он убивает и своих оппонентов", — комментирует координатор проекта #FreeNavalny в Литве Анастасия Гофт.

Ко дню проведения акции "Путин — убийца" было подготовлено видео, в съемках которого поучаствовали более 40 человек. Россияне со всех стран мира объяснили, почему они собираются принять участие в манифестации.

Организаторы считают, что один из способов прекратить диктатуру Владимира Путина — персональные санкции против его ближайших сторонников. "Список 6000" был создан соратниками Алексея Навального, куда включены основные виновные в развязывании войны с Украиной.