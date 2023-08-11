Команда Навального объявила всемирную акцию "Путин — убийца" в день отравления Алексея Навального

"Путин — убийца. Каждый день его руками совершаются убийства тысяч невиновных украинцев. Путин не терпит конкуренции, он убивает и своих оппонентов", — комментирует координатор проекта #FreeNavalny в Литве Анастасия Гофт.
Ко дню проведения акции "Путин — убийца" было подготовлено видео, в съемках которого поучаствовали более 40 человек. Россияне со всех стран мира объяснили, почему они собираются принять участие в манифестации.
Организаторы считают, что один из способов прекратить диктатуру Владимира Путина — персональные санкции против его ближайших сторонников. "Список 6000" был создан соратниками Алексея Навального, куда включены основные виновные в развязывании войны с Украиной.
"Он направлен против широкого круга российской элиты, который рискует и боится потерять свою спокойную и сытую пенсию в Европе или других развитых странах. Такая потеря обессмысливает их каждодневную борьбу за выживание внутри смертельно опасной системы власти авторитарного режима. Это болевая точка, по которой "Список 6000" призывает нанести удар.", — Александр Помазуев, руководитель проекта «Список-6000» Anti-Corruption Foundation.
Напомним, что одной из жертв покушения Владимира Путина был оппозиционный политик Алексей Навальный. В августе 2020 года Навального пытались убить при помощи боевого отравляющего вещества "Новичок". Покушение было организовано российскими спецслужбами.
Политику удалось выжить, однако после выздоровления он был арестован по сфабрикованному уголовному делу. С момента заключения к Навальному применяются пыточные условия. 207 дней политик содержится в одиночной камере, которая называется «ШИЗО». 4 августа Навального приговорили к 19 годам особого режима за легальную политическую деятельность.
За время нахождения в "ШИЗО" Навальный похудел на 8 килограммов и стал жаловаться на боли в животе. Сторонники политика считают, что его пытаются отравить во второй раз.