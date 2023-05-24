Команда Honda будет снимать рекламный ролик в Вильнюсе, ждут ограничения

Рекламу будет снимать французская компания BIG.

"Мне нравится приятная атмосфера Вильнюса, это дружественный для съемок, компактный город, в котором легко перемещаться, но главное – команда и качество услуг не уступают странам с глубокими традициями в сфере съемок", – сказала продюсер Лидвин Чуди.

Съемки 5 дней будут проходить в центре Вильнюса и около города: на проспекте Гедиминаса, на пляже озера Бальсис, на ул. A.Тумено и Гинею и др.

До середины июня в городе будут проходить съемки художественного фильма "Нахалка" (режиссер Сауле Блювайте), а в Вильнюсском районе будут снимать художественный фильм Тадаса Видмантаса "Наследство миллионера".

Ждут следующие временные ограничения:

25 мая 9–15 ч. съемки около здания 61А, на ул. Прусу. 24 мая с 17 ч. до 15 ч. 25 мая около этого здания для съемок бронируют 14 парковочных мест;

26 мая 14–20.30 ч. съемки около озера Бальсис, будет ограничено движение пешеходов (не больше чем на 3 минуты).

26 мая 9–20.30 ч. для съемочных нужд к пляжу подъедет технический транспорт, временно уберут скамейки, лежаки, столбы и др.;

27 мая 7–14 ч. съемки на ул. А.Тумено и Гинею. На их части от проспекта Гедиминаса до переулка Лукишкю ненадолго (не больше чем на 3 минуты) остановят движение пешеходов и транспорта. С 19 ч 26 мая до 14 ч. 27 мая бронируют 18 мест на стоянке на ул. Гинею, 17 мест на ул. A. Тумено и 15 мест на стоянке на ул. А.Тумено;

28 мая 7–16 ч. съемки пройдут на части ул. Л.Качинскё от проспекта Конституциёс до Львово, на ул. Львово от ул. Л.Качинскё до въезда в ТЦ Europа, а также на части ул. Гедрайчу от Львово до Крокувос будет запрещено движение транспорта (за исключением обслуживающего и работников муниципалитета), будут короткие ограничения движения пешеходов (не больше чем на 3 минуты). 28 мая 6–16 ч. бронируют 15 парковочных мест на ул. Львово;

28 мая 8–11 ч. съемки будут проходить у въезда на подземную стоянку муниципалитета;

28 мая 18–20 ч. съемки будут проходить на части проспекта Гедиминаса от ул. Йогайлос до Васарё 16-осёс, на части ул. A.Якшто от проспекта Гедиминаса до ул. Каштону и на части ул. A.Стульгинскё от ул. A.Сметонос до проспекта Гедиминаса, во время съемок ненадолго (не больше чем на 3 минуты) будут ограничивать движение пешеходов и транспорта. 28 мая 8–20 ч. бронируют 9 парковочных мест на ул. A.Стульгинскё и 9 на ул. В.Путвинскё-Путвё;

28 мая 8–20 ч. съемки пройдут у здания 29 на ул. А.Мицкявичаус. Для съемок с 7 до 14 ч. около места съемок поставят подъемник. С 18 ч. 25 мая до 20 ч. 26 мая бронируют 14 мест на ул. А.Мицкявичаус;

29 мая 19–23 ч. съемки пройдут на ул. Йочёню, ненадолго (не больше чем на 5 минут) будет ограничено движение транспорта;

30 мая 10–20 ч. съемки будут проходить у дома 13, на ул. П.Скоринос, с 8 ч. 29 мая до 20 ч. 30 мая бронируют 10 мест на стоянке у здания;

3 июня 17–22 ч. съемки пройдут на ул. С.Фино. 7–22 ч. для съемок бронируют 14 парковочных мест;

15 июня 17–22 ч. съемки будут проходить у здания 27, на ул. Эрфурто, 7–22 ч. бронируют 16 парковочных мест;

26 мая 10–22 ч. будут проходить съемки у здания 13 на ул. Геню. С 17 ч. 25мая до 22 ч. 26 мая бронируют 18 automoпарковочных мест.