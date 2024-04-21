Колокольня костела Св. Иоанна открывается для посетителей

На колокольне будет установлена постоянная звуковая инсталляция "Невидимые ангелы" - произведение одного из самых выдающихся японских композиторов современности Тосио Хосокавы, написанное и посвященное специально Вильнюсскому университету.

Колокольня Вильнюсского университета - самое высокое здание в Старом городе (68 м). Вы можете подняться по 193 аутентичным деревянным ступеням на смотровую площадку колокольни или воспользоваться современным лифтом, чтобы насладиться впечатляющей панорамой Старого города. Барочная колокольня Святого Иоанна состоит из пять этажей. На втором этаже можно увидеть единственный в странах Балтии маятник Фуко, который фиксирует вращение Земли вокруг своей оси.