Колокольня костела Св. Иоанна открывается для посетителей

 
можно полюбоваться панорамой Старого города и послушать музыку
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Vilniaus universitetas (nuotr. Edgaro Kurausko)
Vilniaus universitetas (nuotr. Edgaro Kurausko)
ФОТО: Organizacijos nuotr.
С 20 апреля и на весь летний сезон Музей Вильнюсского университета открывает для посетителей колокольню костела Святого Иоанна. Колокольня будет открыта ежедневно с 10.00 до 19.00 вплоть до 20 октября, сообщает Вильнюсский Университет.

На колокольне будет установлена постоянная звуковая инсталляция "Невидимые ангелы" - произведение одного из самых выдающихся японских композиторов современности Тосио Хосокавы, написанное и посвященное специально Вильнюсскому университету.

Колокольня Вильнюсского университета - самое высокое здание в Старом городе (68 м). Вы можете подняться по 193 аутентичным деревянным ступеням на смотровую площадку колокольни или воспользоваться современным лифтом, чтобы насладиться впечатляющей панорамой Старого города. Барочная колокольня Святого Иоанна состоит из пять этажей. На втором этаже можно увидеть единственный в странах Балтии маятник Фуко, который фиксирует вращение Земли вокруг своей оси.

Посетить Колокольню костела Святого Иоанна можно как индивидуально, так и в составе групп.

Группам посетителей необходимо зарегистрироваться заранее. Зарегистрироваться можно здесь.

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