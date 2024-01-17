Коллекторы за год вернули огромную сумму: проблемными остаются долги определенной категории

В прошлом году коллекторы взыскали почти 227 млн. евро. В числе этих долгов - задолженности по зарплатам, деньги на содержание детей, ущерб, присужденный судом, долги за услуги сектора связи и за коммунальные услуги. Особенно много долгов у мужчин – как минимум 70% всех долгов.

"Коллекторская система, к сожалению, недостаточно эффективна в деле взыскания долгов, особенно в пользу государства, несмотря на то, что государство является самым крупным кредитором", – сказал Кяршис.

Правда, не все долги отражены в статистике коллекторов, поскольку Фонд социального страхования и Государственная налоговая инспекция сами взыскивают долги.

"Это так называемые долги бедности. Они появляются не от того, что кто-то с хорошей зарплатой взял деньги в долг и накапливает этот долг, как бывает в технически задолжавших странах", – сказал представитель Соцмина Рокас Кяршис.

Сообщается, что в 2023 г. бюджет государства пополнился 53,5 млн. евро. Это неуплаченные налоги и штрафы за административные и гражданские правонарушения. Самым большим кредитором остается государство.

"Мы шутим между собой, что, наверное, нет людей со стороны, которые могли бы присмотреть и подкорректировать в нужном направлении, типичный портрет должника - одинокий человек 35-45 лет или человек такого возраста в разводе", – сказал председатель президиума Палаты коллекторов Ирмантас Гайдялис.

"За три первых квартала прошлого года, если сложить ВВП в Литве, по сравнению с тремя первыми кварталами 2022 г. – падение ВВП составило 0,45%. Значит, такой спад экономики у нас наблюдается. Это немного, но он есть", – сказал экономист Альгирдас Барткус, объясняя задолженность жителей ухудшением экономического положения.

Однако представители Ассоциации по борьбе с бедностью рады статистике. Они считают, что такие масштабы взыскания задолженности говорят о том, что литовцы могут выбраться из долгов.