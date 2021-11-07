"Как выглядит "рядовой день" врачей в больнице? Количество отработанных часов подсчитать невозможно, больных жалко, но умирает такое количество людей, что со спокойным сердцем ложиться спать и вставать утром уже сложно и даже невозможно", – писала Качергите-Сидоровене.

В нынешних условиях врачи чаще сталкиваются со смертями, чем прежде, нагрузка на врачей выросла, накладывается недовольство в обществе, чувство бессилия, когда понимаешь, что вылечить всех невозможно.

Собеседница подчеркивает, что врачи работают в нестандарных условиях. Более того, пандемия плохо сказывается на психологическом состоянии врачей: "Это то же самое, что каждый третий день ходит на похороны. По статистике, работники ковидных отделений каждый третий день должны кому-то закрывать глаза, потом устоять перед горем близких, выстоять перед недовольством. Прощание с человеком оставляет глубокий след".

По словам психотерапевта, и научно, и практически доказано, что врачи ковидных отделений переживают то же самое, что солдаты на поле боя, а это сказывается на психике. Поэтому появляется больше негатива, врачи не могут расслабиться, у них начинаются проблемы со сном, у некоторых появляются проблемы с принятием пищи, паника, беспокойство, депрессия.

"Мы ведь хотим, чтобы врачи оставались трудоспособными и после окончания пандемии. Но для этого им нужна помощь. Люди после травм лечатся, но врачи делают это не всегда. Врачи вообще не склонны просить о помощи. Мы говорим – Вы тоже нуждаетесь в помощи. Приходите, кто этого хочет, кто чувствует необходимость. Первую группу мы собрали в июне. Пришли люди, которые признали, что им плохо, что они не могут спать", – рассказала собеседница.

По словам Качергите-Сидоровене, на западе - нормальное явление программы реабилитации для врачей, подобную программу придумали и в Литве.

"Только вместо недели или двух, мы вместили все в 3 дня, ведь врачи надолго не могут оставить работу. За эти три дня мы пытаемся убрать весь негатив, который накопился. Отзывы первой группы были очень хорошими", – сказала собеседница.

К сожалению, денег на такие программы государство пока не выделяет.

"Мы планируем организовать 6 реабилитационных выходных для 120 специалистов. Приоритет - реаниматологи, анестезиологи, инфектологи и те, кто работает в "красной зоне".

Стоимость одного семинара для 20 человек 7500 евро. Сюда входит проживание в усадьбе сельского туризма, питание и программа. Это 125 евро на человека в день.

Стоимость 6-ти семинаров: 45 000 евро. Это наша самая большая цель. Если не сможем этого достигнуть, есть план Б: если соберем 22 500 евро можем провести реабилитацию для 3 групп, 60 человек", – писала психотерапевт.

Она порадовалась тому, что за первый день удалось собрать деньги на проведение семинара для одной группы.

Качергите-Сидоровене сказала, что эту идею уже представили Минздраву Литвы. Однако даже при благоприятном решении, финансирование таких семинаров может появиться только в следующем году.

Помощь можно перевести, подключившись к помощи Contribee: https://bit.ly/3bEUU7x

Или сделать перевод:

VšĮ Medicinos darbuotojų profesinės reabilitacijos centras

Код: 305712905

Счет. LT277300010167205842

AB SWED bankas

Код банка 73000.

Если вы хотите пожертвовать больше 1500 евро, надо подписать договор о помощи: https://bit.ly/3nYQxtM

О собранных средствах информируют на сайте и на странице Facebook, представив отчет.