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Количество жертв суррогатного алкоголя в Каунасе выросло до 17 человек.
Respublikinės Šiaulių ligoninės Priėmimo skyrius
Respublikinės Šiaulių ligoninės Priėmimo skyrius
© Z. Katkienės nuotr.

Ранее прокуратура объявила о 16 жертвах. Еще один человек умер на прошлой неделе, сообщил представитель Каунасской окружной прокуратуры Ауримас Диджёкас.

Он сообщил, что в ведении прокуратуры - 18 досудебных расследований, которые, возможно, связаны со смертельными отравлениями.

Он добавил, что в деле три подозреваемых, один из которых умер от отравления.

Одна из подозреваемых, женщина 63 лет, задержана до 30 августа.

Досудебные расследования начаты после получения информации из медучреждений Каунаса о том, что в последний месяц в одном из микрорайонов города умерли или умирают в больницах лица, которые употребили крепкие алкогольные напитки домашнего производства.

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