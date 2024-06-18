Количество свободных мест в Паланге на долгие выходные сокращается

„Все зависит от того, в какой гостинице останавливаться - 2, 3, 4 или 5-звездочной. Цены разные. Цена зависит и от типа номера: стандартного, люкса. Сколько человек будет жить - два или четыре.

22–24 июня синоптики обещают 20 тепла, солнце, облачности, а в субботу небольшой дождь. На вопрос, как обстоят дела с бронированием гостиниц в Паланге на выходные, глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте ответила, что в среднем заполненность составляет 70%: „Естественно, что до конца недели количество занятых мест изменится, люди следят за погодой, прогноз меняется. Пока прогнозируют тепло, надеемся, что так и будет, в город съедутся отдыхающие“.

Цена номера на двоих начинается от 80 евро. 2–3-звездочные есть и по 60 евро. Можно сказать, что цены начинаются с 60–70 евро в сутки, но за 4 или 5-звездочную гостиницу цена будет – 250-280 евро за ночь. Все выбирают по своим возможностям. Однако чем раньше люди бронируют, тем ниже цена получается и тем больше возможности поселиться в своей любимой гостинице“, - сказала Таучюте.

На вопрос, не меняют ли гостиницы цены перед длинными выходными, Таучюте ответила, что в этом году большая часть ничего не меняла, цены остались прошлогодними.

На платформе Booking во вторник на 22–24 июня было 116 предложений (для двоих), 93% из них уже были заняты.