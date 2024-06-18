Количество свободных мест в Паланге на долгие выходные сокращается

22–24 июня синоптики обещают 20 тепла, солнце, облачности, а в субботу небольшой дождь. На вопрос, как обстоят дела с бронированием гостиниц в Паланге на выходные, глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте ответила, что в среднем заполненность составляет 70%: „Естественно, что до конца недели количество занятых мест изменится, люди следят за погодой, прогноз меняется. Пока прогнозируют тепло, надеемся, что так и будет, в город съедутся отдыхающие“.
Цены на жилье составляют 60-280 евро за ночь.
„Все зависит от того, в какой гостинице останавливаться - 2, 3, 4 или 5-звездочной. Цены разные. Цена зависит и от типа номера: стандартного, люкса. Сколько человек будет жить - два или четыре.
Цена номера на двоих начинается от 80 евро. 2–3-звездочные есть и по 60 евро. Можно сказать, что цены начинаются с 60–70 евро в сутки, но за 4 или 5-звездочную гостиницу цена будет – 250-280 евро за ночь. Все выбирают по своим возможностям. Однако чем раньше люди бронируют, тем ниже цена получается и тем больше возможности поселиться в своей любимой гостинице“, - сказала Таучюте.
На вопрос, не меняют ли гостиницы цены перед длинными выходными, Таучюте ответила, что в этом году большая часть ничего не меняла, цены остались прошлогодними.
На платформе Booking во вторник на 22–24 июня было 116 предложений (для двоих), 93% из них уже были заняты.
Для людей с бюджетом до 100 евро на двоих выбор небольшой. Есть всего три варианта – в вагоне-хостеле в кемпинге (за две койки в купе за две ночи выйдет 76 евро), кемпинг находится в 4,5 км от Паланги. За 30–50 евро (одна ночь на двоих) еще есть около 7 вариантов, но они находятся в 11–21 км от Паланги.
Те, кто может заплатить 60–100 евро за ночь на двоих, могут выбирать из 20 вариантов. От 100 до 150 евро и от 150 до 200 евро есть около 40 вариантов.
Самый дорогой вариант стоит 1146 евро на двоих, он находится в 5 км от Паланги.
Номер в 5-звездочной гостинице стоит 588-766 евро за две ночи для двоих (294-383 евро за ночь). Однако есть и 3-звездочные гостиницы, две ночи в которых обойдутся в 958 евро (479 евро за ночь).
Таучюте сказала, что прогнозировать заполненность гостиниц всегда сложно. „В июне средний показатель составляет 50–60%, в июле он меняется (в среднем 50%), поскольку в плохую погоду бронь отзывают. В августе заранее бронируют немного номеров. В августе этот показатель составляет 40%“.
По словам Таучюте, в хорошую погоду, жители Литвы часто выбирают отдых в Литве.
Например, в этом году Успение Богородицы выпадает на четверг, поэтому люди могут взять выходной в пятницу и отдыхать 4 дня. Если погода будет плохой – аншлага не будет. Однако если погода будет хорошей, то отдыхающих может быть много.
Таучюте сожалела, что в Литву приезжает немного туристов из-за границы: „Иностранцы составляют не меньше 20–25%, из-за геополитической ситуации их приезжает немного и их число не растет.“
„В Литву прежде приезжали соседи – латвийцы, эстонцы, немцы, жители Скандинавских стран, поскольку есть авиарейсы и паромы. Сейчас появился рейс из Амстердама, благодаря которому в Литву стали прилетать через Амстердам японцы, китайцы, американцы. Людей удивляет, как у нас все красиво. Мы, литовцы, хотим жары, а большинство европейцев не хочет жары, например, в Испании и Италии в пролом году стояла изнуряющая жара. Там отдыхающим стало слишком жарко. Нас выбирают, поскольку у нас нет особых стихий. Пока этих туристов из дальних стран немного, но тенденция наблюдается.“