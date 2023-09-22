Количество проживающих в Литве иностранцев впервые в истории превысило 200 000

В июле этого года в стране находилось чуть более 195 тысяч иностранцев, а в начале года – почти 190 тысяч.
Самой крупной общиной иностранцев в Литве по-прежнему остаются украинцы – всего 85 579 человек. Большинство из них прибыли в Литву после начала российского вторжения в эту страну в прошлом году.
Больше всего за год в Литве выросла белорусская община. По данным на начало года, в стране проживало чуть более 48 тыс. белорусов, а по данным на 1 сентября их было более 60 тыс.
Количество российских граждан в Литве выросло незначительно. По данным на начало года, в стране проживало 15 706 россиян, а по данным на 1 сентября – 16 179. Большинство из них – 8 571 – это постоянные жители Литвы, живущие здесь на протяжении пары десятков лет или дольше.
Как показывает статистика Департамента миграции, на увеличение числа иностранцев в Литве влияют и гораздо меньшие группы. Например, четвертая в стране по численности группа – граждане Кыргызстана – в этом году увеличилась более чем вдвое – с 1960 граждан этой страны в начале года до 4172 в сентябре. В аналогичной пропорции выросло и число граждан Узбекистана: с 1834 в начале этого года до 4141 в сентябре. Сейчас это пятая по численности группа иностранцев в нашей стране.
Группы других иностранных граждан менее многочисленны. В Литве проживает более 3 тыс. граждан Таджикистана и Индии, более 2 тыс. каждая – азербайджанцы и казахи, почти 2 тыс. картвелов, около полутора тысяч турок, немного меньше – молдаван.
По данным Департамента миграции, почти 50 проц. всех иностранцев, прибывших в Литву, приехали в страну на заработки – в основном это международные грузовые и пассажирские перевозчики по маршрутам дальнего следования, работники строительной и других отраслей промышленных услуг.