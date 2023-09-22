Количество проживающих в Литве иностранцев впервые в истории превысило 200 000

В июле этого года в стране находилось чуть более 195 тысяч иностранцев, а в начале года – почти 190 тысяч.

Самой крупной общиной иностранцев в Литве по-прежнему остаются украинцы – всего 85 579 человек. Большинство из них прибыли в Литву после начала российского вторжения в эту страну в прошлом году.

Больше всего за год в Литве выросла белорусская община. По данным на начало года, в стране проживало чуть более 48 тыс. белорусов, а по данным на 1 сентября их было более 60 тыс.

Количество российских граждан в Литве выросло незначительно. По данным на начало года, в стране проживало 15 706 россиян, а по данным на 1 сентября – 16 179. Большинство из них – 8 571 – это постоянные жители Литвы, живущие здесь на протяжении пары десятков лет или дольше.