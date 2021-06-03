Количество новых случаев коронавируса в Литве сократилось, но в европейском контексте ситуация не самая лучшая

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что количество новых случаев коронавируса в Литве сократилось. Но, несмотря на это, уровень заболеваемости в Литве остается одним из самых высоких из 30 стран ЕС и Европейской экономической зоны.

На прошлой неделе уровень заболеваемости в Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей составил 467,38 случаев, а смертности – 58,7 на 1 млн. По уровню заболеваемости Литва была лидером, по смертности занимала 7 место.

На этой неделе показатель заболеваемости снизился до 311,84, и Литва заняла второе место. Уровень смертности – 58,7 случая на 1 млн. По этому показателю Литва третья в Европе.

По заболеваемости Литву опережает только Франция - 314,43 (уровень смертности 26,53). Показатель смертности больше чем в Литве - только в Хорватии - 70,97 и Греции - 59,62.

На третьем месте по заболеваемости сейчас Нидерланды (278,07, по смертности - 9,54).

На четвертом месте - Латвия (соответственно 268,39 и 54,52).

Эстония по заболеваемости 9-ая - 175,92, по смертности - 15-ая (22,57).

В Польше показатель заболеваемости - 45,03, смертности – 54,53 (это 26-е и 5-е место).

Меньше всего больных по-прежнему на Мальте - 9,91 (уровень смертности 3,89).

Вторая с конца - Исландия (заболеваемость 10,44, смертность - 2,75).

Третья с конца- Румыния (заболеваемость 28,18, смертность - 38,34).

Ни одной смерти от коронавируса за неделю не зафиксировано в Лихтенштейне и Ирландии.