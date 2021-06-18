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Поскольку за минувшие сутки литовские пограничники задержали на границе с Беларусью еще восемь нелегальных мигрантов, число лиц, пытавшихся попасть таким способом в страну, превысило 400, сообщила в пятницу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Количество нелегальных мигрантов из Беларуси в этом году превысило 400
© VSAT

Представитель по связям с общественностью СОГГЛ Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что группа из восьми мигрантов в четверг вечером пересекла границу у деревни Лекишкяй в Игналинском районе.

По предварительным оценкам, все пересекшие границу являются гражданами Ирака, они попросили убежища.

По данным СОГГЛ, в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 405 нелегальных мигрантов. В основном это были граждане Ирака.

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Это число в пять раз больше, чем в течение всего 2020 года.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что возросший поток нелегальных мигрантов - это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.

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