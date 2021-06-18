Количество нелегальных мигрантов из Беларуси в этом году превысило 400

Представитель по связям с общественностью СОГГЛ Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что группа из восьми мигрантов в четверг вечером пересекла границу у деревни Лекишкяй в Игналинском районе.

По предварительным оценкам, все пересекшие границу являются гражданами Ирака, они попросили убежища.

По данным СОГГЛ, в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 405 нелегальных мигрантов. В основном это были граждане Ирака.

Это число в пять раз больше, чем в течение всего 2020 года.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что возросший поток нелегальных мигрантов - это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.