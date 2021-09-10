Количество мигрантов на границе с Литвой увеличивается: больше всего собралось в одном районе

СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки пограничники не впустили в страну около 50 мигрантов.
В среду не впустили около 40, во вторник - около 20, в понедельник - около 30 человек. В четверг никто нелегально через границу с Литвой не перешел.
За минувшие сутки 50 мигрантов были остановлены на границе с Беларусью в Игналинском, Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах. В последнем зафиксировали больше половины всех нелегалов.
На протяжении всех дней на этой неделе большая часть остановленных мигрантов была остановлена именно в Лаздийском районе. Патрулирование на границе по-прежнему проходит в усиленном режиме.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Организаторы марша семей заявили, что к парламенту не пойдут: эта власть все делает из страха Прямая трансляция (128)
В Вильнюсе на Кафедральной площади в пятницу проходит...
Премьер Литвы: кто должен ответить за смерть 10 непривитых, которые умерли вчера? (24)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...
Глава Gustuko picerijos рассказал о планах после 13 сентября: мы на линии фронта (3)
Глава шяуляйского ресторана Gustuko picerija Мантас Земяцкас...
Зеленский не исключает опасность полномасштабной войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает...
Коронавирус в Литве: 922 новых случая и 10 смертей (8)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 922 новых...