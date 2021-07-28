Количество "красных" муниципалитетов в Литве по-прежнему растет

Сейчас в красной зоне C3 Клайпеда, а Клайпедский район - в красной зоне C2. Показатель заболеваемости в Клайпеде - 216,7 случаев на 100 000 жителей и положительный рост 3,7%, в Клайпедском районе соответственно 97,4 и 4,3%.
Самое плохое положение в Паланге. Город входит в красную зону C3 - это 274 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней и дола положительных тестов – 6,5%.
В Красную зону входит и Кретингский район - 174,2 и 3,9%.
Нерингский муниципалитет пока вернулся в желтую зону (55,0 и 3,8%).
Шилутский район входит в красную зону C1 - это 132,2 случая на 100 000 и 3,2%, Скуодасский район - красная зона C2 (191,5 и 7,5%). В красную зону C2 входит и Ретавский муниципалитет - 153,3 и 4,7%.
В красную зону перешли Шакяйский район (53,7 и 4,1%) и Вилкавишкский муниципалитет (67,2 и 4,2%).
Калварийский район входит в красную зону C2 (60,3), а Каунас (137,8) и Шяуляй (128,6) ходят в красную зону C1.
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