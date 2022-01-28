Количество больных в Литве растет: 11 365 новых случаев коронавируса и 12 смертей

Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.

11 скончавшихся не были привиты.

За минувшие сутки 554 человек были привиты первой дозой вакцины, второй - 1768, третьей - 4783.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1115 человек, из них 97 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29 655 молекулярных (ПЦР) и 4184 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 3261,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 36,9%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 651 293 человек, от этой болезни умерло 7829 человек.