Когда в Литве может потребоваться карантин: распространение "омикрона" прогнозируют на середину января

"Было время, когда даже к близким нельзя было съездить", – вспоминал вильнюсец Николай.

Ситуация может повториться. Власти все чаще упоминают о возможности введения непродолжительного, но жесткого карантина.

"За формулой кратковременного, но жесткого карантина кроется перевод всего обучения на удаленку. Это также означает ограничение передвижения, возможно даже между муниципалитетами. Будут запрещены и ограничены мероприятия", – сказал в понедельник глава Минздрава Арунас Дулькис.

Однако министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене заявила, что после каникул дети вернутся за парты.

"Дополнительные меры, в их числе – удаленное обучение, не планируются, и 10 января дети после каникул вернутся за парты. Будем следить за развитием ситуации", – сказала министр.

По словам Дулькиса, новый карантин продлился бы 3-4 недели. Его объявят, если в реанимациях будет заполнено 240 коек. В понедельник в реанимации было 110 ковидных пациентов.

"Сейчас ситуация спокойная, но это спокойствие может быть обманчивым. Нам не хватает информации о том, как вести себя перед лицом нового вируса", – сказал министр.

Жители, с которыми говорил журналист LNK, были разочарованы и растеряны, они надеялись, что благодаря вакцинации и "паспорту возможностей" карантин не потребуется.

Однако были и те, кто не против полного локдауна.

"У нас у власти умные люди, я им доверяю", – сказала одна пенсионерка.

"Как и в прошлом году – ограничение движения. Когда люди меньше ездят, вирус меньше распространяется", – сказал другой собеседник.

Другие предположили, что, быть может, стоит ввести карантин для непривитых.

Дополнительные ограничения в Литве появятся, когда в реанимации будут 215 больных ковидом.

"При этом количестве будут введены дополнительные ограничения, образование будет контактным", – сказал Дулькис.

27 декабря в Литве официально подтвердили 59 случаев "омикрона".

"Новые случаи "омикрона" мы устанавливаем почти каждый день. Сейчас наша лаборатория установила 100 случаев", – сказал LNK главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис.

Клайпедские образцы еще пройдут проверку в Вильнюсе.

В больнице находятся два пациента, которые больны штаммом "омикрон".

Если сейчас ситуация стабильная, то, по мнению Янушониса, через 2–4 недели поднимется волна заболеваний.

"Будет рост, мы же ничем не отличаемся от других", – сказал он, напомнив о ситуации в других странах Европы.

Напряжение чувствуют не только врачи. Беспокоятся и предприниматели.

"Если заполнятся 215 коек в реанимации – будут одни ограничения. Будет ограничена площадь на человека. А при заполненных 240 койках – закроют магазины промтоваров. Это тотальный локдаун, полное закрытие, как было весной", – сказала LNK директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене.

Она сказала, что введение карантина было бы неадекватным решением.

"Карантин окончательно дискредитирует идею вакцины, управление ситуацией такое же, как и при ее отсутствии. Некоторые люди утратят желание прививаться. Второй момент – дискредитирован будет и "паспорт возможностей", помните, говорили, что благодаря ему карантина не будет", – напомнила Вайнене.